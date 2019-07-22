ЮВО: Вертолетчики на юге России выполнили в ходе тренировочных полетов более 1500 пусков ракет в ночное время
|18:40 26.07.2019
|Россия
Экипажи армейской авиации авиационных частей Южного военного округа (ЮВО) на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области выполняют учебно-тренировочные полеты в темное время суток.
В ходе тренировок экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали поиск и уничтожение наземных целей условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Всего с начала выполнения задач экипажами авиационных полков выполнено более 1,5 тыс. пусков неуправляемых авиационных ракет.
Также вертолетчики отработали полеты по приборам и визуальному ориентированию ночью как в одиночном порядке, так и в составе пар.
Всего в мероприятии приняли участие около 50 экипажей авиационных частей, было задействовано более 30 единиц авиационной техники.
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