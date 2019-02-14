В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
|18:20 26.07.2019
|Молдова
Министры обороны России и Молдавии Сергей Шойгу и Павел Войку на переговорах в Москве обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
"Надеюсь на конструктивный диалог. А самое главное - на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, нашего сотрудничества в военной и в военно-технической сфере", - сказал Шойгу, открывая в пятницу, 26 июля, встречу с Войку, передает Интерфакс.
Глава российского военного ведомства поздравил Войку с недавним назначением на должность министра обороны Молдавии, отметив, что рад возможности лично познакомиться с коллегой.
"Надеюсь, что те контакты и отношения, которые были заложены ранее, будут нами продолжены. Естественно, есть много вопросов, которые требуют своего обсуждения и решения", - сказал Шойгу.
Войку назначен на должность министра обороны 8 июня 2019 года указом президента Молдовы Игоря Додона.
В ходе переговоров молдавский министр подчеркнул, что "Россия является надежным союзником для Республики Молдова".
"Для нас это очень важно. И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и крепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то", - сказал Войку.
Он выразил признательность и благодарность руководству РФ "за оказанную помощь в деблокировании политического кризиса, который был в Молдове в начале июня".
Войку также отметил, что Россия стала первой страной, которая признала нынешнее руководство правительства Молдавии "и тем самым ещё раз доказала, что является надёжным союзником для республики".
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