Росія побачила в Atlantic Сouncil "загрозу" своїй безпеці
|18:00 26.07.2019
|Россия
Російська генпрокуратура визнала небажаною роботу в країні американської "Атлантичної ради".
Про це йдеться на сайті відомства, повідомляє Укрінформ.
"За результатами вивчення матеріалів, що надійшли 25.07.2019 року, в Генеральній прокуратурі Російської Федерації прийнято рішення про визнання небажаною на території Російської Федерації діяльності іноземної неурядової організації Atlantic council of the United States (Atlantic Сouncil) ("Атлантична рада") (США)", - повідомляє прокуратура.
У генпрокуратурі додали, що діяльність цієї організації представляє "загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації".
Також повідомляється, що інформацію про прийняте рішення спрямовано до Мін'юсту Росії для внесення відомостей до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території Російської Федерації.
Як відомо, "Атлантична рада" - це американський аналітичний центр, заснований 1961 року при Організації Північноатлантичного договору. Є форумом для політичних, ділових та інтелектуальних міжнародних лідерів. Рада керує десятьма регіональними центрами і функціональними програмами, пов'язаними з міжнародною безпекою і глобальною економікою. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні.
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