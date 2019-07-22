Студентов в ВУЗах оккупированного Крыма будут обучать вести информационные войны

17:40 26.07.2019   Крым

В севастопольском университете оккупированного Крыма Россия планирует начать обучение по специальности информационные войны.

Курировать создание нового курса формально будут специалисты Московского госуниверситета, сообщает на своей странице в Фейсбук эксперт Украинского Института Будущего Ігар Тышкевіч.

"В программу подготовки входят такие специаальные дисциплины, как стратегия и тактика ведения переговоров, технологии информационных войн и психологических операций, гибридные войны и конфликты, операции торговой войны, технологии цветных революций, внешнеполитическая стратегия и дипломатия, технологии эффективной коммуникации и НЛП и др" - заявил один из авторов программы.

Как-то так и с этим надо иметь дело, пишет Тышкевич.



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