Студентов в ВУЗах оккупированного Крыма будут обучать вести информационные войны
|17:40 26.07.2019
|Крым
В севастопольском университете оккупированного Крыма Россия планирует начать обучение по специальности информационные войны.
Курировать создание нового курса формально будут специалисты Московского госуниверситета, сообщает на своей странице в Фейсбук эксперт Украинского Института Будущего Ігар Тышкевіч.
"В программу подготовки входят такие специаальные дисциплины, как стратегия и тактика ведения переговоров, технологии информационных войн и психологических операций, гибридные войны и конфликты, операции торговой войны, технологии цветных революций, внешнеполитическая стратегия и дипломатия, технологии эффективной коммуникации и НЛП и др" - заявил один из авторов программы.
Как-то так и с этим надо иметь дело, пишет Тышкевич.
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