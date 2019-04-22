Военная техника, которая будет задействована в масштабных многонациональных военных учениях Agile Spirit 2019, начинает прибывать в Грузию.

Учения являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО.

Маршрут следования уже несколько лет остается неизменным: из болгарского порта Варна тяжелая техника переправляется в морской порт грузинского города Поти, откуда следует по суше до места проведения военных учений, информирует Эхо Кавказа со ссылкой на интернет-издание sova.news.

С 27 июля по 9 августа в Грузии пройдут ежегодные широкомасштабные военные учения Agile Spirit 2019. В этом году в них примут участие до трех военнослужащих из 14 стран: Грузии, США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Латвии и Литвы, Черногории, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Украины.

Учения откроются на базе второй пехотной бригады в Сенаки. В этом году маневры будут проходить на трех локациях - военной базе Сенаки, базе 2-й пехотной бригады, и на полигонах Орфоло и Вазиани.

Девиз учений в этом году - «Сила в партнерстве». Согласно информации Минобороны Грузии, целью учений является усиление совместимости между странами-участницами, улучшение оперативных возможностей в многонациональной среде и сохранение стабильности и безопасной обстановки в Черноморском регионе.