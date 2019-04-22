Первая партия военной техники прибыла в Грузию для участия в Agile Spirit 2019

16:40 26.07.2019   Грузия

Военная техника, которая будет задействована в масштабных многонациональных военных учениях Agile Spirit 2019, начинает прибывать в Грузию. 

Учения являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО.

Маршрут следования уже несколько лет остается неизменным: из болгарского порта Варна тяжелая техника переправляется в морской порт грузинского города Поти, откуда следует по суше до места проведения военных учений, информирует Эхо Кавказа со ссылкой на интернет-издание sova.news.

С 27 июля по 9 августа в Грузии пройдут ежегодные широкомасштабные военные учения Agile Spirit 2019. В этом году в них примут участие до трех военнослужащих из 14 стран: Грузии, США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Латвии и Литвы, Черногории, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Украины.

Учения откроются на базе второй пехотной бригады в Сенаки. В этом году маневры будут проходить на трех локациях - военной базе Сенаки, базе 2-й пехотной бригады, и на полигонах Орфоло и Вазиани.

Девиз учений в этом году - «Сила в партнерстве». Согласно информации Минобороны Грузии, целью учений является усиление совместимости между странами-участницами, улучшение оперативных возможностей в многонациональной среде и сохранение стабильности и безопасной обстановки в Черноморском регионе.



Ще на цю тему:

13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
11:40 01.07.2019
Военнослужащие стран и партнеров НАТО проходят курс горной подготовки в Грузии
14:55 14.06.2019
Москва обеспокоена поддержкой США вступления Грузии в НАТО
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
09:01 22.04.2019
Американський ракетний есмінець прибув у грузинський порт Батумі на Чорному морі
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
12:21 28.03.2019
Грузия прододжит курс на вступление в НАТО - Зурабишвили
12:41 25.03.2019
Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:50 26.07.2019
У берегов Азербайджана затонуло иранское судно
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 26.07.2019
Франция предложила Греции два фрегата нового поколения / Фото
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:40 26.07.2019
Первая партия военной техники прибыла в Грузию для участия в Agile Spirit 2019
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
09:21 25.07.2019
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:20 26.07.2019
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
16:20 26.07.2019
В Молдове уволен глава центра государственных централизованных закупок
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
Всі новини країни
Россия Россия
19:20 26.07.2019
ЮВО: Командующий войсками округа контролирует мобилизационное учение
19:10 26.07.2019
ЮВО: Мотострелки 150-й дивизии провели тактическое учение с боевой стрельбой
18:40 26.07.2019
ЮВО: Вертолетчики на юге России выполнили в ходе тренировочных полетов более 1500 пусков ракет в ночное время
18:00 26.07.2019
Росія побачила в Atlantic Сouncil "загрозу" своїй безпеці
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:30 26.07.2019
Санкции: Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии
13:00 26.07.2019
Міжнародне агентство з атомної енергетики очолив представник Румунії
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
10:40 26.07.2019
Туреччина перекидає війська до кордону з Сирією
19:03 25.07.2019
РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
Всі новини країни
Украина Украина
19:40 26.07.2019
Оккупанты решили заняться проблемой добычи песка у берегов аннексированного полуострова
19:00 26.07.2019
Загроза федералізації України за моделлю РФ зараз найбільша за всю історію незалежності - Клімкін
17:40 26.07.2019
Студентов в ВУЗах оккупированного Крыма будут обучать вести информационные войны
16:30 26.07.2019
Адвокат: Оккупанты поместили троих политзаключенных в психбольницу
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд