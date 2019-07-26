Министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что руководитель центра государственных централизованных закупок в здравоохранении (CAPCS) Иван Анточи сегодня, 26 июля, был уволен.

Решение о его отставке стало следствием скандала, связанного с приобретением препарата “Стрим”, который не прошел должных клинических исследований, сообщает издание tv8.md.

Алла Немеренко, рассказала на своей странице в социальной сети, что пока не будет сообщать всех деталей, так как это может повредить расследованию.

По информации министра, сегодня могут быть обнародованы результаты комиссии по лекарственных средствам, относительно препарата «Стрим».

Сегодня, 26 июля, утром сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Центре государственных централизованных закупок в сфере здравоохранения.