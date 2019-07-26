Якутия испытывает кадровый голод на внутреннем водном транспорте и в области судостроения.

Об этом сообщает Судостроение Info со ссылкой на Росморречфлот.

Кадровое обеспечение в отраслях Сибири обсудили в ходе рабочего совещания в Минтрансе Республики Саха.

В региональном ведомстве отметили, что для строящейся Жатайской судоверфи, на которой планируется строить 10 судов, понадобятся 664 специалиста.

Набор студентов в Якутский институт водного транспорта по специальности "Кораблестроение" начнется с 2020 года. Ежегодно институт выпускает более 100 специалистов. Однако одной из основных проблем является то, что в учебных заведениях нет своих учебных судов, необходимых для прохождения производственной практики курсантов.



Фото: Росморречфлот