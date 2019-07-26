Кадровый голод: На российской верфи некому строить 10 судов в год / Фото
|17:00 26.07.2019
|Россия
Якутия испытывает кадровый голод на внутреннем водном транспорте и в области судостроения.
Об этом сообщает Судостроение Info со ссылкой на Росморречфлот.
Кадровое обеспечение в отраслях Сибири обсудили в ходе рабочего совещания в Минтрансе Республики Саха.
В региональном ведомстве отметили, что для строящейся Жатайской судоверфи, на которой планируется строить 10 судов, понадобятся 664 специалиста.
Набор студентов в Якутский институт водного транспорта по специальности "Кораблестроение" начнется с 2020 года. Ежегодно институт выпускает более 100 специалистов. Однако одной из основных проблем является то, что в учебных заведениях нет своих учебных судов, необходимых для прохождения производственной практики курсантов.
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