Российской будет считаться турбина мощностью от 35 до 499 МВт, если права на технологии, патенты, необходимая документация для производства и модернизации оборудования находятся у налогового резидента России.

На официальном портале правовой информации РФ опубликовано постановление правительства, которое ужесточает для иностранных компаний условия выхода на российский рынок газовых турбин, пишет ghall.com.

Кроме того, доля иностранного капитала в предприятии-изготовителе не может превышать 50%, иностранцы не могут контролировать исполнительный орган организации или избирать более чем половину совета директоров.

В отношении турбин мощностью до 35 МВт устанавливаются ограничения по доли стоимости иностранных товаров, использованных для их производства: не более 50% до 31 декабря 2019 года и не более 30% после этого. Механическая и термообработка компонентов должна производиться на территории России.

С предложением ввести ограничения выступил владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов. Он настаивал на том, что Россия не должна зависеть от иностранного законодательства (и, в частности, санкций), а поэтому контроль в производящих турбины предприятиях должен оставаться либо у государства, либо у российских компаний.

Новые условия могут затронуть совместное предприятие «Сименс технологии газовых турбин», в которой сейчас 65% принадлежит немецкой компании, оставшаяся доля — у «Силовых машин». Гендиректор последней Тимур Липатов говорил РБК, что если Siemens захочет участвовать в российской программе модернизации энергетики, ей придется снизить свою долю до уровня ниже 50%.

«Силовые машины» находятся под санкциями из-за поставки в оккупированный Крым газовых турбин в обход действующих против экономики полуострова ограничений. После этого правительство решило стимулировать производство турбин на территории России. Кроме того, запущена программа модернизация энергетики, которая предусматривает обновление около 40 ГВт энергоблоков в 2022-2030 годах; интерес к ней проявил иностранный бизнес.