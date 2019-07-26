ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
|15:40 26.07.2019
|Азербайджан
ВВС Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полеты после крушения в Каспийском море МиГ-29.
Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили Известия со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.
При этом в военном ведомстве отметили, что несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке.
25 июля военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения самолета ВВС страны.
Вечером 24 июля МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение и рухнул в воду. Поиски пилота продолжаются.
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