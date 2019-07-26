ВВС Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полеты после крушения в Каспийском море МиГ-29.

Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили Известия со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

При этом в военном ведомстве отметили, что несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке.

25 июля военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения самолета ВВС страны.

Вечером 24 июля МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение и рухнул в воду. Поиски пилота продолжаются.