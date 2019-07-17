В оккупированной Евпатории хирурги прекратили оперировать пациентов - нет анестезиологов и реаниматологов

15:20 26.07.2019   Крым

В евпаторийской городской больнице не хватает анестезиологов и реаниматологов. В этой связи было прекращено проведение плановых операций. 

Евпаторийцы остались без плановой хирургической медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте больницы, пишет Черноморская безопасность.

Администрация ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» уведомляет, что в связи с острой нехваткой врачей по специальности «анестезиология и реанимация» администрация вынуждена временно прекратить оказание плановой хирургической помощи в виде плановых оперативных вмешательств под общим обезболиванием.

«О возобновлении проведения плановых операций под общим обезболиванием будет сообщено дополнительно. Оказание экстренной и неотложной хирургической помощи проводится в обычном режиме», - говорится в сообщении администрации ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница».

В городе нет осадного положения, чрезвычайной ситуации или эпидемии, нет военного положения – просто нет анестезиологов и реаниматологов – они уехали из оккупированной Евпатории. Именно поэтому все операции отменены – просто некому производить расчет и квалифицированно проводить анестезию, вести пациентов в реанимации. По источникам ИС-Крым ситуация в Евпатории обострилась после выезда части узких специалистов на работу в страны ЕС, в Украину и на материковую часть страны агрессора – там заработки у медиков больше.



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