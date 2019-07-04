У 2019 році активізовано двостороннє військово-технічне співробітництво з іноземними державами, зокрема в рамках роботи міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва й інших спільних заходів з країнами-партнерами.

На цьому наголосив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України полковник Андрій М’ясников у пресцентрі Інформаційного агентства АрміяInform.

"Це засідання спільних комісій із представниками США, Хорватії та Китаю. Під час цих зустрічей розглядали питання забезпечення нагальних потреб ЗС України в озброєнні та військовій техніці, в запчастинах і комплектуючих, імпортозаміщення товарів військового призначення, які раніше закуповували в Росії", — повідомив полковник Андрій М’ясников.

Крім цього, задля вдосконалення спроможностей Українського війська та досягнення взаємосумісності з арміями Альянсу представники Міноборони та Збройних Сил України взяли участь у 16 засіданнях робочих груп у рамках Конференції національних директорів з озброєння НАТО.

Також у 2019 році заплановано проведення засідань міжурядових комісій з такими країнами, як-от: Ізраїль, Болгарія, Польща, Чехія, Казахстан, Туреччина, Алжир, В’єтнам, Пакистан, ОАЕ.