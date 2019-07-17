На полигоне Прудбой в Волгоградской области началось масштабное тактико-специальное учение подразделений радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа.

Военнослужащие будут выполнять задачи на новейших и модернизированных образцах вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), поступивших в соединения и части РХБ защиты ЮВО, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В учебных мероприятиях задействованы машины химической разведки РХМ-6, применяющиеся для дистанционного обнаружения отравляющих веществ и радиоактивного заражения, авторазливочные станции АРС-14КМ для специальной обработки ВВСТ, термодымовая аппаратура ТДА-2К для постановки аэрозольных завес, боевые машины огнеметчиков БМО-Т на базе танка Т-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» и др.

Также военнослужащие выполнят нормативы по общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкам как в дневное, так и ночное время.

На учении задействовано свыше 300 единиц ВВСТ, привлечено около 2 тысяч военнослужащих, которые совершили марши из пунктов постоянной дислокации в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, Крыму, Северной Осетии – Алании, Абхазии, Армении.