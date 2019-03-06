Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інститут Чорноморських стратегічних досліджень», редакція BlackSeaNews та експерт Андрій Клименко вважають, що Росія поступово намагаєтся включити в сферу свого впливу Босфор.

Про це на своїй сторінці в Facebook Андрій Клименко:

"Як відбувається де-факто окупація та анексія Чорного моря

Це спокійна повзуча окупація Чорного Моря

"Як відбувається де-факто окупація та анексія Чорного моря.

Це спокійна повзуча окупація Чорного моря. І ще - маємо нагоду упевнитись, що протягом всієї імперської історії "братній народ" невідворотньо тягне до турецького Босфору та на Балкани.

Що це? - це перекриття районів Чорного моря Черноморським флотом за останні 3 тижня. Це прямий наслідок окупації та мілітарізації Криму", - пише експерт.