Росія націлилася на Босфор: повзуча окупація Чорного моря - Клименко / Карта

09:50 26.07.2019  

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інститут Чорноморських стратегічних досліджень», редакція BlackSeaNews та експерт Андрій Клименко вважають, що Росія поступово намагаєтся включити в сферу свого впливу Босфор.

Про це на своїй сторінці в Facebook Андрій  Клименко:

"Як відбувається де-факто окупація та анексія Чорного моря

Це спокійна повзуча окупація Чорного Моря

"Як відбувається де-факто окупація та анексія Чорного моря.
Це спокійна повзуча окупація Чорного моря. І ще - маємо нагоду упевнитись, що протягом всієї імперської історії "братній народ" невідворотньо тягне до турецького Босфору та на Балкани.

Що це? - це перекриття районів Чорного моря Черноморським флотом за останні 3 тижня. Це прямий наслідок окупації та мілітарізації Криму", - пише експерт.



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