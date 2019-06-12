В Одесской области испытали новейшие ракеты Вооруженных сил Украины

14:00 26.07.2019   Украина

Очередной этап испытаний реактивной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения и управляемым боеприпасом прошел вчера-сегодня в Одесской области, на государственном испытательном полигоне «Алибей».

Как сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, стрельбы закончились успешно, пишет Черноморская безопасность.

В ближайшее время Министерство обороны подпишет приказ о принятии «Ольхи» на вооружение.

«Ольха» — это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 «Смерч» с корректируемым боеприпасом. Максимальная дальность полета ракеты — 130 км. 

Реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», он же использовался на ракете-носителе «Днепр» и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер» и других изделиях.

В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей.

Все составляющие для производства «Ольхи» — украинские, включая новую систему управления, ракетное топливо, боевую часть.  

Для «Ольхи» разработали два типа боеприпасов: «Ольха-М» — это ракеты повышенной дальности, а «Ольха-Р» — с кассетной боевой частью. Первой на вооружение примут «Ольху-Р».



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