Следственный изолятор, рассчитанный на полторы тысячи человек, собираются построить в оккупированном Крыму.

В материалах, опубликованных на текущей неделе на сайте госзакупок, говорится, что проект будет реализован в два этапа, сообщает Интерфакс.

Сначала в Симферопольском районе полуострова построят объект на 1 тысяч мест ориентировочной площадью около 40,8 тыс. кв. м, затем - на 500 мест, ориентировочная площадь - порядка 13,6 тыс. кв. м.

Изолятор будут строить на деньги из федерального бюджета.

Предельная стоимость создания нового СИЗО в оккупированном Крыму, согласно постановлению правительства РФ от апреля 2018 года о федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы" в 2018-2026 годах, составляет 3,027 млрд рублей в ценах соответствующих лет, из них первый этап - около 2,282 млрд рублей.

Управление федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по оккупированным Крыму и Севастополю заключило в середине июля нынешнего года контракт примерно на 182,4 млн рублей с ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу ФСИН" (Кабардино-Балкарская республика).

Единственный в оккупированном Крыму следственный изолятор находится в Симферополе, он переполнен.

"В настоящее время численность лиц, содержащихся в следственном изоляторе (. . .) превышает установленный лимит его наполнения в 1,8 раза. Кроме того, следственный изолятор требует реконструкции из-за несоответствия режимных корпусов, построенных в 1803 году и 1965 году, требованиям уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации", - подчеркивалось в прошлогоднем постановлении кабинета министров РФ.