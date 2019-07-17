Оккупанты обещают создать в Крыму более 90 объектов по ФЦП
|13:20 26.07.2019
|Крым
В 2019 году в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития оккупированного Крыма до 2022 года планируется ввод в эксплуатацию 92 объектов.
Об этом сообщил "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Евгений Кабанов, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что к данным объектам относятся "многопрофильный республиканский медицинский центр под Симферополем, 12 детских садов, три школы, 13 дорог, девять объектов энергетики, 10 объектов инженерных сетей и т.д"
С учетом корректировки ФЦП на 2019 год запланирован кассовый расход по программе 73,5 млрд рублей.
По словам Кабанова, из этого перечня на сегодняшний день уже введены в эксплуатацию два садика, одна дорога, один объект энергетики, четыре объекта инженерных сетей.
Сообщается, что всего в оккупированном Крыму по ФЦП реализуется 582 проекта на общую сумму 428 миллиардов рублей. С 2015 года в Крыму по программе введено в эксплуатацию 197 объектов, из которых 80 – объекты капитального строительства.
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