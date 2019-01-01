У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води

09:30 26.07.2019   Грузия

У Сванетії (гірський регіон на північному заході Грузії) через льодовик Лехсірі, який розтанув і безперервні дощі, вийшли з берегів річка Ненскра і її приток Местіачала, що створило серйозні проблеми жителям і інфраструктурі регіону.

Про це повідомляє увечері в четвер Перший канал Суспільного мовника Грузії, передає Інтерфакс-Україна

За інформацією телеканалу, потужні водні потоки затопили будинок і частину об'єктів "Местіачала ГЕС-1", знесли міст і кафе, пошкодили водопровідні труби на території Местійського муніципалітету, залишивши близько 70% жителів районного центру Местіа без питної води.

Аналогічна ситуація в селі Мулахи, де потоки води знесли міст на річці Мулхура, а також в інших сусідніх селах. Місцеві жителі нарахували до десяти забраних водою автомобілів.

Як повідомив журналістам мер Местійського муніципалітету Капітон Жоржоліані, жертв і постраждалих серед населення немає. "На місцях мобілізована техніка, яка, як тільки спаде рівень води, приступить до роботи для усунення наслідків стихії", - сказав він.

У зв'язку зі стихією спеціальну заяву зробила грузино-австрійська компанія "Сванеті гідро", яка побудувала в Сванетії каскад ГЕС загальною потужністю 50 МВт. У ній, зокрема, зазначається, що територія "Местіачала ГЕС-1" затоплена, хоча, за попередніми оцінками, сама станція не отримала серйозних ушкоджень і після очищення продовжить роботу в звичайному режимі. "До того ж ГЕС виконала функцію захисту населеного пункту від стихії", - йдеться в заяві компанії.



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