У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
|09:30 26.07.2019
|Грузия
У Сванетії (гірський регіон на північному заході Грузії) через льодовик Лехсірі, який розтанув і безперервні дощі, вийшли з берегів річка Ненскра і її приток Местіачала, що створило серйозні проблеми жителям і інфраструктурі регіону.
Про це повідомляє увечері в четвер Перший канал Суспільного мовника Грузії, передає Інтерфакс-Україна
За інформацією телеканалу, потужні водні потоки затопили будинок і частину об'єктів "Местіачала ГЕС-1", знесли міст і кафе, пошкодили водопровідні труби на території Местійського муніципалітету, залишивши близько 70% жителів районного центру Местіа без питної води.
Аналогічна ситуація в селі Мулахи, де потоки води знесли міст на річці Мулхура, а також в інших сусідніх селах. Місцеві жителі нарахували до десяти забраних водою автомобілів.
Як повідомив журналістам мер Местійського муніципалітету Капітон Жоржоліані, жертв і постраждалих серед населення немає. "На місцях мобілізована техніка, яка, як тільки спаде рівень води, приступить до роботи для усунення наслідків стихії", - сказав він.
У зв'язку зі стихією спеціальну заяву зробила грузино-австрійська компанія "Сванеті гідро", яка побудувала в Сванетії каскад ГЕС загальною потужністю 50 МВт. У ній, зокрема, зазначається, що територія "Местіачала ГЕС-1" затоплена, хоча, за попередніми оцінками, сама станція не отримала серйозних ушкоджень і після очищення продовжить роботу в звичайному режимі. "До того ж ГЕС виконала функцію захисту населеного пункту від стихії", - йдеться в заяві компанії.
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