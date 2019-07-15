На Азові російські окупанти відзначилися провокаціями проти прикордонників
|09:10 26.07.2019
|Крым
Упродовж двох діб, після 21 години в Маріупольському районі Азовського моря тактичні групи катерів Маріупольського загону морської охорони зі складу Об’єднаних сил спостерігають незвичне явище.
Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил, передає Информационное Сопротивление.
Як відзначається, з напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви, відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин.
Шкоди здоров’ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано.
Однак, беручи до уваги, що подібні явища мали місце на лінії розмежування на суходолі, вжито відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу.
За даним фактом повідомлено територіальні підрозділи військової прокуратури, Національної поліції та СБУ.
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