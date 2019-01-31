Рада керуючих МАГАТЕ на закритому засіданні затвердила кандидатуру Корнела Феруце - в.о. гендиректора організації.

Про це повідомляє ZN,UA.

"Після недавньої смерті генерального директора Юкії Амано, з метою забезпечення належного та безперебійного функціонування агентства, Рада керуючих вирішила призначити пана Корнелла Феруце виконуючим обов'язки генерального директора, поки гендиректор не вступить на посаду", - заявили в прес-службі МАГАТЕ.

Раніше Корнел Феруце був постійним представником Румунії при міжнародних організаціях у Відні.