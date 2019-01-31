Міжнародне агентство з атомної енергетики очолив представник Румунії
|13:00 26.07.2019
|Румыния
Рада керуючих МАГАТЕ на закритому засіданні затвердила кандидатуру Корнела Феруце - в.о. гендиректора організації.
Про це повідомляє ZN,UA.
"Після недавньої смерті генерального директора Юкії Амано, з метою забезпечення належного та безперебійного функціонування агентства, Рада керуючих вирішила призначити пана Корнелла Феруце виконуючим обов'язки генерального директора, поки гендиректор не вступить на посаду", - заявили в прес-службі МАГАТЕ.
Раніше Корнел Феруце був постійним представником Румунії при міжнародних організаціях у Відні.
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