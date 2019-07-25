Комітет Сенату США наступного тижня голосуватиме щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

13:40 26.07.2019   Россия

Комітет Сенату США наступного тижня проведе голосування щодо законопроєкту, який має накласти санкції щодо компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікувалося, що комітет з міжнародних справ Сенату розгляне цей законопроєкт на діловій зустрічі 25 липня, але його голова, сенатор-республіканець Джим Ріш, заявив, що погодився на прохання одного з членів відстрочити розгляд проєкту "Закону про захист енергетичної безпеки Європи".

Законопроєкт, зареєстрований республіканським сенатором Тедом Крузом, відображає занепокоєння деяких законодавців щодо впливу Росії в Європі. Документ має пройти як Сенат, так і Палату представників та бути підписаним президентом Дональдом Трампом, щоб стати законом.

Проти проекту газопроводу "Північний потік-2" виступають США, кілька країн Східної Європи, Скандинавії та Балтики. Вони побоюються, що газогін збільшить залежність Європейського Союзу від російського газу.

Планується, що обмежувальні заходи будуть спрямовані на судна, які прокладають газопровід, та компанії, які володіють цими суднами.

Йдеться зокрема про дві компанії, які мають контракти на прокладку труб для "Північного потоку-2": швейцарську Allseas й італійську Saipem. 

Пропонується також посилювати тиск на "Газпром" і п'ять компаній-партнерів по "Північному потоку-2": Uniper і Wintershall з Німеччини, британсько-нідерландську Shell, OMV з Австрії та Engie з Франції.

Під санкції відповідно до проекту закону підпадають всі судна, які ведуть прокладку труб для експорту російського газу на глибині 100 футів (близько 30 м). Крім цього, законопроект передбачає санкції проти компаній, які проводять страхування газопроводу.

Власникам компаній і транспорту пропонують заборонити в'їзд в США і заморозити їхні активи.

У Єврокомісії заявляли, що газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще декілька років.



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