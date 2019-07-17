Оккупанты в Крыму собираются ускоренно сносить незаконные здания
|12:40 26.07.2019
|Крым
Оккупированный Крым разрабатывает свой "региональный закон", который позволит ускорить процесс признания незаконных строек и последующего их сноса.
В данный момент региональная инициатива находится на согласовании в федеральном министерстве строительства, сообщил "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Евгений Кабанов, курирующий в регионе развитие строительной отрасли, передают Приечания.
По словам чиновника, длинные юридические процессы – именно то, что больше всего мешает сегодня бороться в оккупированном Крыму с незаконным строительством, пишет ForPost.
«К сожалению, затягивание судебных процедур не позволяет нам оперативно приступать непосредственно к демонтажу зданий. И если этот закон у нас будет принят, то это категорически упростит процедуру сноса незаконных сооружений. Условно говоря, при выявлении того или иного незаконного строения – до трёх месяцев, и мы можем приступать к сносу. На сегодняшний день это занимает у нас 2 - 2,5 года», - пояснил Кабанов, отказавшись разъяснить, какие именно нормы ускорят процесс.
Вице-премьер напомнил, что в начале года Республика Крым выделила из бюджета около 300 миллионов на снос и разбор незаконных построек. В данный момент, отметил Кабанов, уже разбирают многоэтажный дом в Ялте на улице Щорса 8е. Следующий на очереди – торговый центр «Куб» на площади Куйбышева в Симферополе, за снос которого власти судятся уже несколько лет.
«На той неделе мы окончательно выиграли решение по зданию «Куб» на площади Куйбышева, в ближайшее время приступим к демонтажу этого здания, - пообещал Кабанов. – По многим объектам на сегодняшний день ведётся разработка проектной документации по сносу. В планах, безусловно, сотня объектов, которые будут снесены в ближайшее время».
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