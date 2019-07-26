Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400

12:20 26.07.2019   Турция

Сенатор Ліндсі Грем на прохання президента США Дональда Трампа закликав міністра закордонних справ Туреччини Мевлута Чавушоглу не активувати російську систему ПРО С-400.

Про це повідомляє Україська правда з посиланням на Defense One.

"Я прихильник позиції, що якщо вони не активують С-400, санкції не повинні застосовуватися. Я сподіваюся переконати Туреччину не активувати систему, тому що це дуже руйнівно для відносин", - сказав Грем.

"Моя пропозиція для Туреччини була: давайте зупинимося з С-400, давайте почнемо переговори про угоду про вільну торгівлю".

У грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на поставку ЗРК С-400.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не очікує, що Сполучені Штати введуть санкції проти його країни через закупівлю російської системи протиракетної оборони.


Згідно з домовленостями з НАТО, члени Альянсу повинні купувати тільки ту зброю та інші засоби, які сумісні з іншими партнерами по НАТО.

Сполучені Штати 17 травня припинили преференційний режим торгівлі з Туреччиною, вивівши її з програми, яка дозволяє країнам, що розвиваються, експортувати тисячі товарів в США без сплати мита.

12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для ЗРК С-400.

Рішення Туреччини про покупку російських систем С-400 унеможливлює її подальшу участь в F-35. США виключили Туреччину з програми.

Команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій для покарання Туреччини за отримання компонентів російської системи ПРО і планує оголосити про це в найближчі дні.



Ще на цю тему:

10:22 23.07.2019
Турция обещает ответ США в случае санкций
14:20 22.07.2019
Трамп зустрінеться з сенаторами щодо можливих санкцій проти Туреччини - ЗМІ
18:55 18.07.2019
США изящно наказали Турцию: чем поплатился Эрдоган за покупку российских ЗРК
13:13 11.07.2019
До Туреччини прибув новий посол США
13:56 04.07.2019
Ердоган назвав "грабунком" можливу відмову США поставити до Туреччини F-35
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
15:41 02.05.2019
Дональд Трамп планирует посетить Турцию
09:41 02.05.2019
Купівля Туреччиною С-400 виключає участь Анкари в програмі F-35 - Пентагон
19:41 22.04.2019
Анкара погрожує Вашингтону закупити російські літаки, якщо їй не будуть постачати F-35
19:41 09.04.2019
Путін та Ердоган обговорили збройний контракт, який у США назвали загрозою членству Туреччини у НАТО
09:21 29.03.2019
Ердоган звинуватив США у фінансовому тиску на Туреччину
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:40 26.07.2019
ВВС Азербайджана прекратили учебные полеты после крушения МиГ-29
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
09:21 25.07.2019
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:20 26.07.2019
В Молдове уволен глава центра государственных централизованных закупок
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
12:40 24.07.2019
Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
Всі новини країни
Россия Россия
16:00 26.07.2019
Россия ограничила для иностранцев рынок газовых турбин
14:20 26.07.2019
ЮВО: Войска радиационной и химической защиты проводят учения c использованием нового вооружения
13:40 26.07.2019
Комітет Сенату США наступного тижня голосуватиме щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
13:00 26.07.2019
ЮВО: Авиация отрабатывает приемы пикирования с применением авиационных ракет
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:00 26.07.2019
Міжнародне агентство з атомної енергетики очолив представник Румунії
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
10:40 26.07.2019
Туреччина перекидає війська до кордону з Сирією
19:03 25.07.2019
РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
Всі новини країни
Украина Украина
16:30 26.07.2019
Адвокат: Оккупанты поместили троих политзаключенных в психбольницу
15:50 26.07.2019
Посольство США позитивно оцінило дії української влади під час інциденту з російським танкером
15:20 26.07.2019
В оккупированной Евпатории хирурги прекратили оперировать пациентов - нет анестезиологов и реаниматологов
15:00 26.07.2019
Активізовано військово-технічне співробітництво України з державами-партнерами
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд