Часть федеральной автодороги обрушилась в Сочи после сильного ливня / Фото

12:00 26.07.2019   Россия

Часть главной прибрежной федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи обрушилась в Центральном районе Сочи после сильного ливня, движение осуществляется по одной полосе. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Ранее в социальных сетях появились фото и видео, где обвалилось дорожное полотно. Судя по комментариям к кадрам, обрушение произошло в Сочи на дороге около тоннеля в микрорайоне Мамайка.

Согласно данным управления, инцидент произошел 25 июля в 17:30 мск. В настоящее время движение организовано по одной полосе. На месте происшествия находятся силы и средства МЧС. РБК сообщает, что информации о пострадавших при обрушении участка дороги нет.

Автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи проходит вдоль Черноморского побережья Кубани от Джубги до границы с Абхазией, соединяя прибрежные населенные пункты. 

Ранее в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье" журналистам сообщили, что сильный ливень в Сочи в ночь на 25 июля стал причиной подтопления участков федеральных трасс А-148 дублер Курортного проспекта, 147 Джубга - Сочи, Обход Сочи и трех подземных пешеходных переходов.



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