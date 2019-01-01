Парламент Болгарії ухвалив не проводити електронного голосування на місцевих виборах, які відбудуться у жовтні цього року.

Про це інформує Bulgarian News Agency, передає Укрінформ.

“За виборчий кодекс із цією поправкою проголосували 129 депутатів, проти висловилися - 69”, - ідеться в повідомленні.

Водночас електронне голосування передбачено в президентській і парламентській кампаніях, а також на виборах Європарламенту.

Як зазначається, владна партія ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) заявила, що ліпше переглянути виборчий кодекс після місцевих виборів у жовтні, аби знайти консенсус у парламенті. У відповідь соціалісти звинуватили ГЕРБ у спробі забезпечити собі перемогу в регіонах.