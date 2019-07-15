Полозов: Сподіваюся, затримання танкера РФ не вплине на переговори щодо полонених моряків

08:30 26.07.2019   Крым

Затримання російського танкера в Ізмаїлі не повинно вплинути на процес звільнення заарештованих в РФ українських моряків.

Про це Deutsche Welle розповів адвокат полонених моряків Микола Полозов, передає Укрінформ.

На запитання "Чи вплине затримання російського танкера на переговори про звільнення українських моряків?" Полозов відповів: “Сподіваюся, що ні. Адже звільнення українців - вимога Міжнародного трибуналу в морських справах, і виконання цього рішення залишається важливим для Росії. Я бачив заяви МЗС РФ про те, що він стурбований можливим арештом членів екіпажу танкера, але, наскільки я розумію з повідомлень, нікого не заарештували".

Як підкреслив Полозов, доля моряків має бути вирішена конкретно в рамках наказу трибуналу - негайно.

"Подальше затримання моряків, на мій погляд, працює проти російської влади і може стати приводом для обговорення на Заході подальших санкцій", - додав адвокат.

Як повідомлялося раніше 24 липня 2019 року в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який, за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікований як танкер Neyma, що блокував Керченську протоку в листопаді 2018 року. Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї, зупинці й захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом із 24 членами екіпажу.

У четвер, 25 липня, СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили його назву на Nika Spirit. Україна, як правова держава, дозволила його екіпажу повернутися додому.



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