ЮВО: Авиация отрабатывает приемы пикирования с применением авиационных ракет
|13:00 26.07.2019
|Россия
Экипажи авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области, отработают приемы пикирования с применением авиационных ракет.
Экипажи самолётов Су-24М уничтожат учебные наземные цели с выполнением сложных видов манёвра, в том числе пикирования до высоты 200 м для более эффективного и точного бомбометания с практическим применением оружия на полигоне в Ростовской области в ходе одиночных полётов и полётов в составе пар, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Полеты пройдут на высотах от 200 до 1 тыс. м на скорости до 1 тыс. км/ч. На время учения запланировано около 100 пусков неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
Неуправляемые авиационные ракеты типа C-8 предназначены для поражения бронированной, легкобронированной и небронированной боевой техники. Осколочным действием ракета поражает и живую силу.
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