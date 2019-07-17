Экипажи авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области, отработают приемы пикирования с применением авиационных ракет.

Экипажи самолётов Су-24М уничтожат учебные наземные цели с выполнением сложных видов манёвра, в том числе пикирования до высоты 200 м для более эффективного и точного бомбометания с практическим применением оружия на полигоне в Ростовской области в ходе одиночных полётов и полётов в составе пар, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Полеты пройдут на высотах от 200 до 1 тыс. м на скорости до 1 тыс. км/ч. На время учения запланировано около 100 пусков неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Неуправляемые авиационные ракеты типа C-8 предназначены для поражения бронированной, легкобронированной и небронированной боевой техники. Осколочным действием ракета поражает и живую силу.