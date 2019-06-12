Стратегический американский беспилотник, а также два военных самолета США и один британский в четверг, 25 июля, совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России в районе Черного моря и Балтики.

Об этом ссбщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.

Так, дальний дрон ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon выполняли задание вблизи Крыма и Краснодарского края.

Беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в четверг, начиная приблизительно с 15:15 мск, в течение шести часов летал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Кубани вплоть до Большого Сочи.

В районе оккупированного Севастополя американский дрон, способный вести воздушную разведку на большую дальность, приближался к побережью полуострова на расстояние около 34 км. Он выполнял полет над международными водами Черного моря на высоте около 16 тысяч метров.



В районе 17:15 мск к оккупированному Крыму приблизился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Американский морской разведчик более полутора часов кружил к юго-западу от полуострова в районе Севастополя, а затем совершил пролеты вблизи Краснодарского края в районе Новороссийска. Всего он находился у российских берегов около трех часов.

Ранее в четверг, 25 июля, тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, по меньшей мере, четыре часа летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания, он осуществил серию подлетов на расстояние 37-56 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Тем временем, самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение шести часов выполнял задание у западных границ России. Британский разведчик совершил пролеты вдоль границ Калининградской области в небе над Польшей, Балтикой и в воздушном пространстве Литвы. При этом, находясь в небе Литвы и Польши, он также выполнил серию пролетов вдоль северо-западных и западных границ Белоруссии.



Одновременно с ним стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Англии, осуществил круговой облет Калининградской области.



Еще один разведывательный самолет ВМС США - P-8A Poseidon в четверг был зафиксирован вблизи российских баз в Сирии. В течение около полутора часов он летал вдоль побережья Сирии, временами приближаясь к базе материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус и авиабазе Хмеймим на расстояние около 40-45 км.