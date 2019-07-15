ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
|11:20 26.07.2019
|Армения
На полигоне Алагяз в рамках учения военнослужащие танковых экипажей российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, приступили к уничтожению целей условного противника на танках Т-72Б стрельбой штатными выстрелами по тактико-специальной методике «танковая карусель».
В течение месяца танкисты обучались стрельбе по целям, имитирующим тяжелую технику условного противника в постоянно меняющейся тактической и мишенной обстановке, что позволяет развить у экипажей оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Суть маневра состоит в поочередном непрерывном ведении огня с целью подавления противника. Танки ведут поочередную стрельбу, меняясь на позиции ведения огня, чтобы компенсировать время перезарядки.
Также военнослужащие выполняли разведку с помощью беспилотной авиации на мишенном поле с внесением баллистических поправок на условия скоростной стрельбы на дальности до 2,5 тысяч метров.
В учении принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе беспилотные летательные комплексы.
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