Україна та Грузія погодили додаткові квоти на міжнародні автоперевезення
|11:00 26.07.2019
|Украина
Україна та Грузія погодили додаткові квоти дозволів на міжнародні багаторазові автомобільні перевезення по 500 штук для перевізників обох країн у 2019 році.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, передає Укрінформ.
“На 2019 рік Сторони дійшли згоди про збільшення на 50% квоти багаторазових дозволів (+ 500 штук) для перевізників обох країн”, - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідне рішення було прийняте під час засідання Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яке відбулося 23-24 липня 2019 року.
Також під час засідання представники обох країн погодили квоти дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення на 2020 рік: разові універсальні та в треті країни світу — 8 500 штук і багаторазові універсальні та в треті країни — 1 500 штук.
Був затверджений порядок використання разових дозволів на міжнародні автомобільні перевезення між Україною та Грузією. Відтепер можна мати один бланк дозволу для таких видів перевезень: двостороннє; транзите; третя країна - інша договірна сторона - третя країна; третя країна - інша договірна сторона - країна реєстрації; країна реєстрації - інша договірна сторона - третя країна. Зазначається, що при зміні виду перевезення, наприклад, із транзитного на двостороннє або навпаки, потрібно мати два універсальні та в треті країни - разові дозволи.
Ще на цю тему:
Держрибагентство звернулося до Грузії з проханням провести розслідування пожежі українського траулера
У Грузії пояснили зміну посла в Україні
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
Україна перегляне торговельну угоду з Грузією
В МИД рассказали подробности о задержании украинцев в Грузии
Через месяц украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам