Туреччина перекидає війська до кордону з Сирією

10:40 26.07.2019   Турция

Туреччина продовжує посилення своєї військової присутності в прикордонних із Сирією районах, зокрема перекидає війська та техніку в район міста Суруч.

Про це повідомляє місцеве видання Gazеte Ipekyol, пише Укрінформ.

«Для посилення підрозділів у районі Суруча було направлено 15 військових автомобілів із військовослужбовцями підрозділів «командос», - йдеться у повідомленні.

Підрозділи прибули в якості підкріплення сил, які вже дислоковані в цьому районі.

Видання вказує, що посилення сил в провінції Шанлиурфа продовжується, останні два тижні спостерігається рух військ та техніки.

Як відомо, Туреччина вже кілька місяців поспіль продовжує перекидання військ та техніки на території, які межують із Сирією, готуючись до проведення операції, яка може стати наймасштабнішою в історії країни.

Операція, яку неодноразово анонсувало турецьке керівництво, буде спрямована на території, що на схід від Євфрату. Як заявляв Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, операція буде комплексною, направленою в самий епіцентр терористичних організацій, та буде розпочата несподівано.

За даними ЗМІ, керівництво операцією здійснюватиметься із Шанлиурфи та Кіліса, війська будуть атакувати одночасно з більш ніж 10 точок.



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