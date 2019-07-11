ЮВО: Артиллеристы отработали контрбатарейную борьбу в горах Северного Кавказа

11:40 25.07.2019   Россия

Артиллеристы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа провели артиллерийские дуэли в сложной горно-лесистой местности.

Военнослужащие организовали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град-М», пишет пресс-служба Минобороны России.

Боевые расчеты выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 7 км с закрытых огневых позиций. После каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи.

В рамках контрбатарейной борьбы гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командно-наблюдательных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе разведывательно-огневого контура, координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» на пункт управления артиллерией.

Также в ходе учения минометные подразделения применили тактику «кочующих» минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами.

Всего в учении приняли участие более 800 военнослужащих, было задействовано около 150 единиц военной техники.



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