За карты Арктики начальника управления навигации и океанографии МО осудили на 7 лет

09:40 26.07.2019   Россия

Ленинградский окружной военный суд вынес обвинительный приговор начальнику управления навигации и океанографии Минобороны РФ Сергею Травину

По информации Фонтанки, капитан I ранга признан виновным в особо крупном мошенничестве и взят под стражу в зале суда, передает flot.com.

24 июля, судья Дмитрий Одиноков счел доказанным, что Сергей Травин, начальник океанографического отдела управления навигации Минобороны Леонид Шальнов, замначальника 280-го Центрального картографического производства Алексей Глазко и предприниматель Борис Савельев вступили в преступный сговор для хищения бюджетных средств при создании навигационных карт арктического шельфа. 

"Признать Травина Сергея Викторовича виновным, назначить ему наказание в виде 7 лет в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей и лишением воинского звания капитан I ранга", – огласил судья резолютивную часть приговора. Дело слушалось в закрытом режиме. 

По данным "Фонтанки", в 2014 году ведомство по инициативе Травина заключило контракт с компанией "Проминвест" Савельева на уточнение координат внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Для создания навигационных карт фирма должна была поставить космические снимки и ортофотопланы – планы местности, выполненные аэрофотосъемкой. 

В проект госконтракта, по мнению обвинения, включили заниженные требования: и снимки и фотопланы заведомо нельзя было использовать для издания новых карт. Тем не менее Травин подписал акт сдачи-приемки выполненных работ, и на счет "Проминвеста" поступили 69 млн рублей. 

Шальнов и Глазко получили условные сроки, Савельев – реальный. 

47-летний Сергей Травин получил назначение на должность начальника управления навигации и океанографии Минобороны в октябре 2013 года. В следующем году закрытым приказом министр обороны Сергей Шойгу наградил его медалью "За возвращение Крыма". Имеет и другие государственные награды – орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также ведомственные медали Минобороны России "За отличие в военной службе" I, II и III степеней.



Ще на цю тему:

08:30 10.06.2019
ФСБ Росії курирує організаторів контрабанди алкоголю з "ЛНР" в ЄС
14:41 09.04.2019
В России ФСБ задержала члена "Правого сектора". Обвиняют в экстремизме
13:59 19.09.2018
СК России возбудил дело за сбитый сирийцами Ил-20
18:26 23.02.2017
Адвокат подал заявление в СК РФ о покушении на убийство Кара-Мурзы-младшего
10:13 27.12.2016
В Москве найден мертвым нефтяной топ-чиновник из окружения Сечина
13:15 08.11.2016
В Москве через дыру в заборе вытащили 13 тонн красной икры
09:39 23.09.2016
В России убит чиновник из окружения Путина
09:41 16.08.2016
В центре Новороссийска неизвестные расстреляли предпринимателя
09:41 05.04.2016
В Сочи в торговом центре из трех банкоматов похитили 4,5 млн руб
09:58 11.09.2015
СМИ: Конфликт в Донбассе привел к росту преступности в Ростовской области
11:44 27.07.2015
Приехавший на Всемирные игры в США российский полицейский задержан за кражу одежды в магазине, - журналист
16:11 26.06.2014
На Кубани появились мошенники, представляющиеся вынужденными переселенцами
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
09:21 25.07.2019
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
12:40 24.07.2019
Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
12:00 26.07.2019
Часть федеральной автодороги обрушилась в Сочи после сильного ливня / Фото
09:40 26.07.2019
За карты Арктики начальника управления навигации и океанографии МО осудили на 7 лет
08:00 26.07.2019
ЮВО: Спецназ выполнил беспарашютное десантирование с вертолета Ми-35М
20:57 25.07.2019
США запровадять нові санкції проти Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
10:40 26.07.2019
Туреччина перекидає війська до кордону з Сирією
19:03 25.07.2019
РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
Всі новини країни
Украина Украина
12:40 26.07.2019
Оккупанты в Крыму собираются ускоренно сносить незаконные здания
11:00 26.07.2019
Україна та Грузія погодили додаткові квоти на міжнародні автоперевезення
10:20 26.07.2019
Военные самолеты США и Британии провели разведку у берегов оккупированного Крыма
10:00 26.07.2019
70 літаків із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 липня
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд