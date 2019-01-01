Ленинградский окружной военный суд вынес обвинительный приговор начальнику управления навигации и океанографии Минобороны РФ Сергею Травину .

По информации Фонтанки, капитан I ранга признан виновным в особо крупном мошенничестве и взят под стражу в зале суда, передает flot.com.

24 июля, судья Дмитрий Одиноков счел доказанным, что Сергей Травин, начальник океанографического отдела управления навигации Минобороны Леонид Шальнов, замначальника 280-го Центрального картографического производства Алексей Глазко и предприниматель Борис Савельев вступили в преступный сговор для хищения бюджетных средств при создании навигационных карт арктического шельфа.

"Признать Травина Сергея Викторовича виновным, назначить ему наказание в виде 7 лет в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей и лишением воинского звания капитан I ранга", – огласил судья резолютивную часть приговора. Дело слушалось в закрытом режиме.

По данным "Фонтанки", в 2014 году ведомство по инициативе Травина заключило контракт с компанией "Проминвест" Савельева на уточнение координат внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Для создания навигационных карт фирма должна была поставить космические снимки и ортофотопланы – планы местности, выполненные аэрофотосъемкой.

В проект госконтракта, по мнению обвинения, включили заниженные требования: и снимки и фотопланы заведомо нельзя было использовать для издания новых карт. Тем не менее Травин подписал акт сдачи-приемки выполненных работ, и на счет "Проминвеста" поступили 69 млн рублей.

Шальнов и Глазко получили условные сроки, Савельев – реальный.

47-летний Сергей Травин получил назначение на должность начальника управления навигации и океанографии Минобороны в октябре 2013 года. В следующем году закрытым приказом министр обороны Сергей Шойгу наградил его медалью "За возвращение Крыма". Имеет и другие государственные награды – орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также ведомственные медали Минобороны России "За отличие в военной службе" I, II и III степеней.