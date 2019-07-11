ЮВО: Спецназ выполнил беспарашютное десантирование с вертолета Ми-35М

08:00 26.07.2019   Россия

Военнослужащие спецназа Южного военного округа в Ставропольском крае в ходе тактико-специального учения отработали беспарашютное десантирование с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М с отражением атаки отряда условных диверсантов.

Летчики доставили спецназ в назначенный район с необорудованным для приземления вертолёта участком местности. Выброска тактического десанта производилась посадочным и беспосадочным способом (с высоты 2-3 м в режиме висения и на скорости полета до 10 км/ч) с последующим отражением военнослужащими атаки условного противника, сообщает пресс-служба Минобороні России.

Кроме того, спецназовцы выполнили эвакуации «раненого» с поля боя с последующей погрузкой его на вертолет, загрузку на борт вооружения и грузов военного назначения. 

Целью проведения занятия стало освоение военнослужащими навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения из-за близости своих войск.

Десантирование беспарашютным способом – один из основных способов вывода групп к месту назначения и доставки грузов.



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