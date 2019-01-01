Федералізм для Донбасу та Придністровʼя є пасткою Росії - євродепутат
|09:00 26.07.2019
|Украина
Теза про федералізацію окупованих РФ регіонів Молдови й України є пасткою, яку підготувала Москва, намагаючись позбавити ці країни можливості самим визначати власну геостратегічну орієнтацію.
Таку думку на засіданні Комітету закордонних справ Європарламенту висловив представник Європейської народної партії Радослав Сікорський, повідомляє Укрінформ.
Саме так він прокоментував слова прем’єр-міністра Молдови Маї Санду, яка на парламентських слуханнях у Брюсселі заявила, що новообраний уряд країни відкидає можливість «федералізації» в контексті Придністровської кризи.
«Я був дуже радий почути підтвердження вашого інтелектуального підходу, шановна прем’єр-міністр, коли ви говорили про небезпеку федералізму для Придністров’я. Тому що ідея зробити у Придністров’ї та на Донбасі контрольовані Росією анклави є спробою надати цим анклавам можливість впливати, або навіть більше - домінувати у геостратегічній орієнтації цілої країни. Ви маєте бути добре проінформовані про цю пастку», - зазначив Сікорський.
Ще на цю тему:
Якщо Росія заблокує прохід кораблів 5-6 разів, то багато суден просто не зважаться прямувати до Одеси - британський офіцер
Проросійське "підпілля" запропонувало одеситу здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди
СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность «Россотрудничества» и дипломата РФ в Одессе / Фото
Россия «раскачивает» ситуацию на Херсонщине, чтобы заполучить Северо-Крымский канал, – постпред президента
Румуни Буковини засудили провокації Кремля
Посольство РФ отрицает намерение российских спецслужб устроить поджоги в румынских школах Украины
Lauffer Group заявляет о непрекращающихся попытках российского "Сбербанка" стать собственником "Одесского каравая"
Российский писатель Прилепин воюет в рядах боевиков «ДНР»
ВСУ: Вблизи Крыма задержано НВФ, пытавшееся атаковать военных