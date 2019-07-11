З СІЗО м. Шахти Ростовської області (РФ) кілька днів тому в невідомому напрямку вивезли засуджених після облави в окупованому Криму кримських татар Іззета Абдуллаєва і Аліма Карімова.

Про це в Facebook з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова повідомила "Кримська солідарність", пише Укрінформ.

"Іззета Абдуллаєва і Аліма Карімова кілька днів тому вивезли з СІЗО м. Шахти. За наявною інформацією їх повинні перевезти в СІЗО м. Сімферополь транзитом через м. Ростов-на-Дону", - повідомив у своєму коментарі «Кримської солідарності» адвокат Курбедінов, який відвідав у четвер в СІЗО м. Шахти свого підзахисного Тофіка Абдулгазієва.

Абдулгазієв повідомив своєму адвокату, що Абдуллаєва і Карімова вивезли кілька днів тому з м. Шахти, куди саме - невідомо.

"За інформацією від співробітників йому відомо, що днями також мають вивезти і самого Тофіка Абдулгазієва, а також Яшара Муедінова. За словами співробітників, їх спочатку переведуть у м. Ростов-на-Дону, а потім у м.Сімферополь. Причину вивезення ніхто пояснити не може, чому їх вивозять і з якою метою, їм не кажуть» - розповів адвокат.

Як повідомлялось, 27 березня в окупованому Криму силовики провели масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі учасників громадського об'єднання "Кримська солідарність".

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів за звинуваченням у «тероризмі». Вони були вивезені з Криму до Ростовської області й розподілені у п'яти СІЗО міст Шахти, Таганрога і Ростова-на-Дону. Ще один утримується в СІЗО Сімферополя.

Відносно Тофіка Абдулгазієва і ще трьох кримських татар, які утримуються в СІЗО м. Шахти - Аліма Карімова, Яшара Муедінова і Іззета Абдуллаєва - "суд" залишив без змін рішення суду першої інстанції про арешт до 15 серпня 2019 року.

Фото с сайта Укрінформ