Двох кримських татар вивезли з СІЗО в Росії в невідомому напрямку / Фото

10:20 25.07.2019   Крым

З СІЗО м. Шахти Ростовської області (РФ) кілька днів тому в невідомому напрямку вивезли засуджених після облави в окупованому Криму кримських татар Іззета Абдуллаєва і Аліма Карімова.

Про це в Facebook з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова повідомила "Кримська солідарність", пише Укрінформ.

"Іззета Абдуллаєва і Аліма Карімова кілька днів тому вивезли з СІЗО м. Шахти. За наявною інформацією їх повинні перевезти в СІЗО м. Сімферополь транзитом через м. Ростов-на-Дону", - повідомив у своєму коментарі «Кримської солідарності» адвокат Курбедінов, який відвідав у четвер в СІЗО м. Шахти свого підзахисного Тофіка Абдулгазієва.

Абдулгазієв повідомив своєму адвокату, що Абдуллаєва і Карімова вивезли кілька днів тому з м. Шахти, куди саме - невідомо.

"За інформацією від співробітників йому відомо, що днями також мають вивезти і самого Тофіка Абдулгазієва, а також Яшара Муедінова. За словами співробітників, їх спочатку переведуть у м. Ростов-на-Дону, а потім у м.Сімферополь. Причину вивезення ніхто пояснити не може, чому їх вивозять і з якою метою, їм не кажуть» - розповів адвокат.

Як повідомлялось, 27 березня в окупованому Криму силовики провели масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі учасників громадського об'єднання "Кримська солідарність".

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів за звинуваченням у «тероризмі». Вони були вивезені з Криму до Ростовської області й розподілені у п'яти СІЗО міст Шахти, Таганрога і Ростова-на-Дону. Ще один утримується в СІЗО Сімферополя.

Відносно Тофіка Абдулгазієва і ще трьох кримських татар, які утримуються в СІЗО м. Шахти - Аліма Карімова, Яшара Муедінова і Іззета Абдуллаєва - "суд" залишив без змін рішення суду першої інстанції про арешт до 15 серпня 2019 року.

Фото с сайта Укрінформ



Ще на цю тему:

16:00 25.07.2019
Омбудсмени України та РФ домовились про надання Бекірову незалежного лікаря
14:17 25.07.2019
Кримськотатарського підприємця Барієва випустили з "Лефортово"
08:39 25.07.2019
“Справа Хізб ут-Тахрір”: кримський “суд” проігнорував апеляцію Мустафаєва
07:57 25.07.2019
Пропавший в Симферополе крымский татарин нашелся
11:00 24.07.2019
МЗС закликає міжнародну спільноту допомогти у звільненні Бекірова
19:54 23.07.2019
Дело политзаключенного Бекирова передано в Красноперекопский суд: заключенный не выдержит «пыточной» перевозки в автозаке
16:34 23.07.2019
Денісова звернулася до Москалькової щодо невідкладної меддопомоги Бекірову
08:18 23.07.2019
Суд у Москві розгляне справи кримських татар, затриманих біля Верховного суду Росії
21:15 22.07.2019
Утримуваний в СІЗО Бекіров не встає через защемлення нерва в хребті
20:00 22.07.2019
Окупанти викликають на «бесіди» в поліцію кримських татар, які проводили пікети 10-11 липня в Москві
14:05 22.07.2019
В Крыму сообщают о пропаже еще одного крымского татарина
13:20 19.07.2019
У Москві провели пікети на підтримку кримськотатарських активістів / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
Всі новини країни
Греция Греция
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:21 25.07.2019
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
12:40 24.07.2019
Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
20:57 25.07.2019
США запровадять нові санкції проти Росії
14:43 25.07.2019
Россия приступила к поставке в Китай второго комплекта С-400
11:40 25.07.2019
ЮВО: Артиллеристы отработали контрбатарейную борьбу в горах Северного Кавказа
11:25 25.07.2019
Китай укрепляет военное сотрудничество с Россией, но без союза
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
19:03 25.07.2019
РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
10:21 25.07.2019
Білоруського дипломата прооперували після нападу в Туреччині
08:19 25.07.2019
У Туреччині розстріляли білоруського дипломата
Всі новини країни
Украина Украина
21:55 25.07.2019
72 літаки із 18 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 24 липня
21:45 25.07.2019
Затримання СБУ російського танкера. Якою буде "відповідь" Кремля
21:30 25.07.2019
У США стурбовані повідомленнями про розграбування собору в Сімферополі
21:19 25.07.2019
У США розчаровані рішенням Верховного суду РФ по Грибу
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд