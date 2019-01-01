Клименко: Щодоі затримання російського танкеру в Ізмаїлі і чи буде відповідь?

07:50 26.07.2019   Крым

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews поділилися своїми висновками про затримання російського танкера в Ізмаїлі.

"Стосовно затримання російського танкеру NEYMA (IMO: 8895528) в Ізмаїлі" , - пише на своїй сторінці в Facebook експерт Андрій Клименко:

1. Я майже впевнений, що ніякої конспірології в цьому немає. Скоріше, просто недооцінка ризиків з боку нового власника судна. Компанії-власнику, що купило судно у лютому 2019 - це ALTOMAR SHIPPING LTD ul Telmana 47A, Gelendzhik, Krasnodarskiy Kray, 353460, Russia - всунули його, скоріш за все, задешево, аби щось отримати. Продавцем був ліквідатор майна, бо попередній власник збанкрутував. Новий власник не мав жодного відношення до інциденту під мостом, тому спокійно йшли на ремонт чи огляд після придбання судна в Ізмаїл. Чому в Ізмаїл? - бо там дешевше, ніж в РФ.

2. Інша справа, що цей пароход має 2 серйозні вади - (1) він ще в січні 2017 прийшов до окупованої Керчі на СРЗ в ремонт чи відстій (порушив режим окупованої території, тобто державний кордон України в Криму, це сфера СБУ); (2) він проходить як речовий доказ по справі, що веде військова прокуратура по інциденту 25.11.2018. Тобто є 2 причини для його затримання. А про кримський "чорний список" нові власники мабуть забули, бо давно вже ніхто зі "списочників" не заходив в наші порти, бо знають, що буде арешт...

3. Екіпаж відпустили абсолютно правильно - бо він не має жодного відношення до цієї історії. Коли 25.11.18 цим судном перекривали Керченську протоку, воно було на відстої ще з січня 2017 на Керченському судоремонтному заводі. При тому фірма, що була тоді власником, знаходилася в стані ліквідації (банкрутство). І тоді, скоріш за все, там зовсім не було екіпажу (бо його витолкали буксирами, він не був на ходу). Зараз в танкера новий власник. І новий екіпаж.

Так що, при всій традиційній розлідувальній недовірі нашої Моніторингової групи, маю сказати, що все норм... Хороша принципова робота Морської охорони, СБУ та Військової прокуратури.

4. Чи буде відповідь? - Звичайно... Побачимо, яка саме. Так що ж тепер, нам скласти лапки і не дихати.



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