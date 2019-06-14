СММ ОБСЄ, мандат якої поширюється на всю територію України, включаючи АР Крим та м. Севастополь, могла розпочати хоча б дистанційний моніторинг ситуації в окупованому Криму, як це робить Місія з моніторингу прав людини ООН.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 25 липня, у Відні, повідомляє Укрінформ.

"22 липня Місія з моніторингу прав людини ООН повідомила, що їй знову було відмовлено у доступі до Криму, незважаючи на відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Місія продовжила дистанційний моніторинг ситуації з правами людини на окупованому півострові, відвідуючи адміністративний кордон із Кримом та спілкуючись із людьми, які перетинають цю лінію. Ми нагадуємо Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, що делегація України неодноразово просила розпочати подібний дистанційний моніторинг з боку СММ", - заявив Цимбалюк.

Український дипломат зазначив, що незважаючи на відсутність прямого доступу до Криму, "факти можуть бути встановлені та верифіковані в повному обсязі, відповідно до мандату СММ, що охоплює всю територію України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

Цимбалюк вказав на те, що серйозні підстави для занепокоєння ситуацією в Криму можна знайти, зокрема, в моніторинговому огляді за червень 2019 року, підготовленому ГО "Кримською правозахисною групою". Вона повідомляє про обшуки та затримання кримських татар і членів релігійної організації "Свідки Єгови", політично мотивоване кримінальне переслідування, неадекватне медичне лікування незаконно затриманих громадян України, систематичні обмеження основних свобод і порушення міжнародного гуманітарного права російськими окупаційними органами.