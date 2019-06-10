ООН закликає Україну та Росію не підвищувати напругу на морі

08:20 26.07.2019   Крым

В ООН ознайомлені з повідомленням у ЗМІ про затримання Україною російського танкера, але поки не мають незалежної оцінки обставин інциденту і закликають сторони утриматися від ескалації.

Водночас в ООН нагадали про затриманих раніше Росією українських моряків і кораблі, повідомляє Укрінформ.

«Ми бачили повідомлення у ЗМІ, але не можемо незалежно підтвердити достовірність обставин інциденту», - повідомив на брифінгу в четвер, 25 липня, заступник речника Генсека ООН Фархан Хак щодо затримання російського танкера в Ізмаїлі.

Речник додав, що раніше ООН вже висловлювала стурбованість захопленням Росією українських моряків та суден, і наголосив, що організація закликає сторони утриматися від ескалації.

«Ми нагадуємо про необхідність утриматися від дій та заяв, які можуть спровокувати підвищення напруги, за повної поваги до прав та зобов’язань сторін згідно з міжнародним правом», - розповів він.

Як повідомлялось, 25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Екіпажу танкера надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин.



Ще на цю тему:

10:20 22.07.2019
Оккупанты заявили, что в Крым на "Кубок мира" съедутся клифф-дайверы из Европы и США
19:40 04.07.2019
Для оккупированного Крыма обещают разработать «независимый» сервис бронирования
10:21 03.07.2019
Канада будет продолжать санкции против России - Трюдо
18:20 02.07.2019
Экономическому сотрудничеству Италии с оккупированным Крымом мешает "статус" - посол РФ
08:40 01.07.2019
Из крупнейшего сервиса по поиску авиабилетов убрали рейсы в оккупированный Крым
13:16 26.06.2019
В ПАСЕ не решились упомянуть Крым и контроль на Донбассе в рекомендациях для РФ
20:57 20.06.2019
Страны Балтии решили отключиться от электросетей РФ до 2025 года
17:57 20.06.2019
Совет Евросоюза официально продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма
13:43 12.06.2019
Послы ЕС согласовали продление санкций против РФ за аннексию Крыма
21:30 10.06.2019
В России разрешили подсанкционным и крымским компаниям не раскрывать данные об их владельцах
14:30 10.06.2019
Постачання ільменіту з Турції до окупованого Криму триває / Фото
08:52 04.06.2019
ЕС планирует продлить на год санкции из-за оккупации Крыма - СМИ
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:25 25.07.2019
Літак ВПС Азербайджану зазнав аварії під час навчальних польотів
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
Всі новини країни
Армения Армения
11:20 26.07.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении отработали ведение боя методом «танковой карусели»
19:00 24.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении осваивают навыки подрывного дела и проводят боевые стрельбы
17:00 24.07.2019
В Ереване покончил с собой военнослужащий погранвойск России
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 26.07.2019
У Болгарії передумали вводити електронне голосування на місцевих виборах
16:18 25.07.2019
В Болгарии двух человек обвинили в терроризме из-за крупнейшей в истории утечки данных
19:34 23.07.2019
Президент Болгарії наклав вето на купівлю в США винищувачів F-16
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
14:58 25.07.2019
Греческий ракетный катер вышел на испытания с опозданием на восемь лет
15:40 24.07.2019
В Греции обещают запустить инвестиционный проект, стоимостью почти 9 млрд долларов уже в этом году
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
09:21 25.07.2019
Генеральным подрядчиком строительства порта Анаклия стала французская компания Eiffage
18:20 24.07.2019
ЮВО: Зенитчики российской военной базы в Абхазии проведут тактическое учение
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:52 25.07.2019
Молдова готова купувати у Києва реверсний газ
17:50 24.07.2019
Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні
12:40 24.07.2019
Молдова заборонить імпорт свинини з Румунії та України
08:20 24.07.2019
ЄС після майже дворічної паузи виділив Молдові 14,5 млн євро
Всі новини країни
Россия Россия
12:00 26.07.2019
Часть федеральной автодороги обрушилась в Сочи после сильного ливня / Фото
09:40 26.07.2019
За карты Арктики начальника управления навигации и океанографии МО осудили на 7 лет
08:00 26.07.2019
ЮВО: Спецназ выполнил беспарашютное десантирование с вертолета Ми-35М
20:57 25.07.2019
США запровадять нові санкції проти Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:00 24.07.2019
Премьера Румынии выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих выборах
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
12:20 26.07.2019
Туреччина може уникнути санкцій США, якщо не задіє російську систему С-400
10:40 26.07.2019
Туреччина перекидає війська до кордону з Сирією
19:03 25.07.2019
РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
Всі новини країни
Украина Украина
12:40 26.07.2019
Оккупанты в Крыму собираются ускоренно сносить незаконные здания
11:00 26.07.2019
Україна та Грузія погодили додаткові квоти на міжнародні автоперевезення
10:20 26.07.2019
Военные самолеты США и Британии провели разведку у берегов оккупированного Крыма
10:00 26.07.2019
70 літаків із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 липня
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд