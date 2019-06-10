ООН закликає Україну та Росію не підвищувати напругу на морі
|08:20 26.07.2019
|Крым
В ООН ознайомлені з повідомленням у ЗМІ про затримання Україною російського танкера, але поки не мають незалежної оцінки обставин інциденту і закликають сторони утриматися від ескалації.
Водночас в ООН нагадали про затриманих раніше Росією українських моряків і кораблі, повідомляє Укрінформ.
«Ми бачили повідомлення у ЗМІ, але не можемо незалежно підтвердити достовірність обставин інциденту», - повідомив на брифінгу в четвер, 25 липня, заступник речника Генсека ООН Фархан Хак щодо затримання російського танкера в Ізмаїлі.
Речник додав, що раніше ООН вже висловлювала стурбованість захопленням Росією українських моряків та суден, і наголосив, що організація закликає сторони утриматися від ескалації.
«Ми нагадуємо про необхідність утриматися від дій та заяв, які можуть спровокувати підвищення напруги, за повної поваги до прав та зобов’язань сторін згідно з міжнародним правом», - розповів він.
Як повідомлялось, 25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Екіпажу танкера надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин.
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