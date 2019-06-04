Пассажирский самолет А-320 авиакомпании Red Wings, вылетевший по направлению Симферополь — Санкт-Петербург, не смог покинуть пределы Крыма и вернулся обратно по техническим причинам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта оккупированного Симферополя.

Самолет А-320, который вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины.

Причиной возвращения лайнера стало неубранное шасси, он был вынужден совершить аварийную посадку.

На борту пассажирского лайнера авиакомпании Red Wings было 140 пассажиров. Самолет 40 минут кружил над Симферополем. По предварительным данным, экипаж самолета не смог убрать шасси. На месте работали спасатели, которые обработали посадочную полосу специальной пеной, чтобы не возникла искра при посадке из-за возможной деформации шасси.

Red Wings Airlines — российская авиакомпания, базирующаяся в Москве, в аэропорту Домодедово.