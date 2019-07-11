У США стурбовані повідомленнями про розграбування собору в Сімферополі
|21:30 25.07.2019
|Крым
У посольстві Сполучених Штатів в Україні заявили, що стурбовані повідомленнями про розграбування собору святих Володимира і Ольги ПЦУ в Сімферополі.
Про це йдеться у повідомленні Посольства США у Twitter, передає УНН.
“Ми стурбовані повідомленнями ЗМІ про розграбування Собору святих Володимира і Ольги ПЦУ в Сімферополі. Мешканці Криму заслуговують мати можливість вільно і без залякувань проводити богослужіння як вони бажають. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму”, — йдеться в повідомлення.
Як повідомлялося раніше, зі слів архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента, майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російської влади Криму було “розграбоване і розламане”.
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