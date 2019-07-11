У посольстві Сполучених Штатів в Україні заявили, що стурбовані повідомленнями про розграбування собору святих Володимира і Ольги ПЦУ в Сімферополі.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США у Twitter, передає УНН.

“Ми стурбовані повідомленнями ЗМІ про розграбування Собору святих Володимира і Ольги ПЦУ в Сімферополі. Мешканці Криму заслуговують мати можливість вільно і без залякувань проводити богослужіння як вони бажають. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму”, — йдеться в повідомлення.

Як повідомлялося раніше, зі слів архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента, майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російської влади Криму було “розграбоване і розламане”.