У посольстві Сполучених Штатів в Україні заявили, що розчаровані рішенням Верховного суду Російської Федерації про визнання законним вироку українському політв'язню Павлу Грибу, засудженому в Росії до шести років колонії загального режиму.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США у Twitter, передає УНН.

“Ми глибоко розчаровані ухваленим цього тижня рішенням російського суду про продовження несправедливого ув’язнення Павла Гриба. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 23 липня Військова колегія Верховного суду РФ визнала “законним” вирок Північно-Кавказького окружного військового суду українцю Павлу Грибу, засудженому на шість років колонії в Росії.

Раніше Європейський Союз закликав Росію негайно звільнити українського ув’язненого Павла Гриба і всіх затриманих в Криму і в Росії громадян України.