У США розчаровані рішенням Верховного суду РФ по Грибу
|21:19 25.07.2019
|Крым
У посольстві Сполучених Штатів в Україні заявили, що розчаровані рішенням Верховного суду Російської Федерації про визнання законним вироку українському політв'язню Павлу Грибу, засудженому в Росії до шести років колонії загального режиму.
Про це йдеться у повідомленні Посольства США у Twitter, передає УНН.
“Ми глибоко розчаровані ухваленим цього тижня рішенням російського суду про продовження несправедливого ув’язнення Павла Гриба. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 23 липня Військова колегія Верховного суду РФ визнала “законним” вирок Північно-Кавказького окружного військового суду українцю Павлу Грибу, засудженому на шість років колонії в Росії.
Раніше Європейський Союз закликав Росію негайно звільнити українського ув’язненого Павла Гриба і всіх затриманих в Криму і в Росії громадян України.
Ще на цю тему:
ЗМІ: на борту затриманого в Ізмаїлі танкера РФ - 15 членів екіпажу
Москалькова звернулася до Денісової з проханням з'ясувати обставини затримання танкера з РФ
Рада Федерація РФ: затримання танкера РФ СБУ України не обіцяє нічого хорошого відносинам країн
Інформацію про затриманий російський танкер і членів екіпажу буде оприлюднено згодом, щоб не зашкодити слідству - СБУ
Россия угрожает Украине из-за задержанного СБУ танкера
Україна відпустила екіпаж затриманого СБУ танкера, судно залишається в Ізмаїлі - посольство РФ
Звільнення моряків: Полозов заявив, що українські ЗМІ неправильно процитували Денісову
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму