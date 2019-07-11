Україна відпустила екіпаж затриманого СБУ танкера, судно залишається в Ізмаїлі - посольство РФ
|17:45 25.07.2019
|Крым
Посольство РФ в Україні заявило, що екіпаж затриманого СБУ російського танкера NEYMA відправляється додому, саме судно залишається в Ізмаїлі.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-аташе посольства РФ в Києві Дениса Голенка.
«Вдалося підтвердити інформацію про те, що екіпаж за рішенням судновласника відправляється додому, саме судно поки залишається в Ізмаїлі», — сказав Голенко.
Ще на цю тему:
21:19 25.07.2019
У США розчаровані рішенням Верховного суду РФ по Грибу
У США розчаровані рішенням Верховного суду РФ по Грибу
20:27 25.07.2019
ЗМІ: на борту затриманого в Ізмаїлі танкера РФ - 15 членів екіпажу
ЗМІ: на борту затриманого в Ізмаїлі танкера РФ - 15 членів екіпажу
20:04 25.07.2019
Москалькова звернулася до Денісової з проханням з'ясувати обставини затримання танкера з РФ
Москалькова звернулася до Денісової з проханням з'ясувати обставини затримання танкера з РФ
19:48 25.07.2019
Рада Федерація РФ: затримання танкера РФ СБУ України не обіцяє нічого хорошого відносинам країн
Рада Федерація РФ: затримання танкера РФ СБУ України не обіцяє нічого хорошого відносинам країн
19:27 25.07.2019
Інформацію про затриманий російський танкер і членів екіпажу буде оприлюднено згодом, щоб не зашкодити слідству - СБУ
Інформацію про затриманий російський танкер і членів екіпажу буде оприлюднено згодом, щоб не зашкодити слідству - СБУ
18:44 25.07.2019
Россия угрожает Украине из-за задержанного СБУ танкера
Россия угрожает Украине из-за задержанного СБУ танкера
15:18 25.07.2019
Звільнення моряків: Полозов заявив, що українські ЗМІ неправильно процитували Денісову
Звільнення моряків: Полозов заявив, що українські ЗМІ неправильно процитували Денісову
14:27 25.07.2019
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
13:11 25.07.2019
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму