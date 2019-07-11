Посольство РФ в Україні заявило, що екіпаж затриманого СБУ російського танкера NEYMA відправляється додому, саме судно залишається в Ізмаїлі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-аташе посольства РФ в Києві Дениса Голенка.

«Вдалося підтвердити інформацію про те, що екіпаж за рішенням судновласника відправляється додому, саме судно поки залишається в Ізмаїлі», — сказав Голенко.