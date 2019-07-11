Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до української колеги Людмилі Денісової з проханням з’ясувати обставини затримання в порту Ізмаїла російського танкера і долю моряків.

Про це повідомляється в четвер на сайті російського омбудсмена, пише УНН.

“Москалькова провела телефонну розмову з уповноваженим Верховної ради України Людмилою Денісовою з приводу інформації у ЗМІ про затримання в порту Ізмаїл російського танкера. В ході бесіди Тетяна Москалькова просила Людмилу Денісову з’ясувати обставини затримання судна, а також склад екіпажу: чи є на борту громадяни РФ, скільки їх, чи надається морякам консульська підтримка, чи не порушуються їх права і чи отримують вони необхідні продукти харчування і питну воду, чи не потребує будь-хто з членів екіпажу медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні прес-служби, опублікованому на офіційному сайті російського омбудсмена.

В інформації уточнюється, що “Денісова зі свого боку обіцяла найближчим часом з’ясувати в СБУ ситуацію з екіпажем судна, омбудсмени домовилися продовжити гуманітарний діалог”.