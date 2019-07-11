Москалькова звернулася до Денісової з проханням з'ясувати обставини затримання танкера з РФ
|20:04 25.07.2019
|Крым
Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до української колеги Людмилі Денісової з проханням з’ясувати обставини затримання в порту Ізмаїла російського танкера і долю моряків.
Про це повідомляється в четвер на сайті російського омбудсмена, пише УНН.
“Москалькова провела телефонну розмову з уповноваженим Верховної ради України Людмилою Денісовою з приводу інформації у ЗМІ про затримання в порту Ізмаїл російського танкера. В ході бесіди Тетяна Москалькова просила Людмилу Денісову з’ясувати обставини затримання судна, а також склад екіпажу: чи є на борту громадяни РФ, скільки їх, чи надається морякам консульська підтримка, чи не порушуються їх права і чи отримують вони необхідні продукти харчування і питну воду, чи не потребує будь-хто з членів екіпажу медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні прес-служби, опублікованому на офіційному сайті російського омбудсмена.
В інформації уточнюється, що “Денісова зі свого боку обіцяла найближчим часом з’ясувати в СБУ ситуацію з екіпажем судна, омбудсмени домовилися продовжити гуманітарний діалог”.
Ще на цю тему:
У США розчаровані рішенням Верховного суду РФ по Грибу
ЗМІ: на борту затриманого в Ізмаїлі танкера РФ - 15 членів екіпажу
Рада Федерація РФ: затримання танкера РФ СБУ України не обіцяє нічого хорошого відносинам країн
Інформацію про затриманий російський танкер і членів екіпажу буде оприлюднено згодом, щоб не зашкодити слідству - СБУ
Россия угрожает Украине из-за задержанного СБУ танкера
Україна відпустила екіпаж затриманого СБУ танкера, судно залишається в Ізмаїлі - посольство РФ
Звільнення моряків: Полозов заявив, що українські ЗМІ неправильно процитували Денісову
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму