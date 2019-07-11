Рада Федерація РФ: затримання танкера РФ СБУ України не обіцяє нічого хорошого відносинам країн
|19:48 25.07.2019
|Крым
Позиція президента України Володимира Зеленського з приводу затримання російського танкера СБУ України підлягає роз’ясненню, “нічого хорошого для російсько-українських відносин подібні провокації не несуть”.
Таку думку висловив у четвер глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, передає УНН.
“Обставини підлягають уточненню. Позиція Зеленського — роз’яснення. Що зараз є справжня Україна? Коли вона продовжує брязкати зброєю або коли прагне до миру? Настає час істини”, — написав Косачев на своїй сторінці в Facebook.
Він припустив, що або СБУ України діє з санкції свого президента, “тоді Володимир Зеленський де-факто продовжує провокацію, вчинену його попередником Петром Порошенко в інтересах власної виборчої кампанії”. “І це дуже погано. І для України, і для відносин з Росією, і для всіх тих людей, які так чекали від Зеленського нової політики. Або СБУ України діє на власний розсуд і в обхід президента, намагаючись втягнути його в цю зашкарублу провокацію” , - зазначив сенатор.
Він додав, що це не менш погано, “тому що тоді Зеленський — всього лише інструмент в руках українських силовиків попереднього розливу”. “Це знову ж сумно і для України, і для відносин з Росією, і для всіх тих людей, які так і не дочекалися від Зеленського самостійності і відповідальності”, — вважає Косачев.
Нагадуємо, на затриманому СБУ російському танкері перебувають щонайменше 7 росіян.
Ще на цю тему:
У США розчаровані рішенням Верховного суду РФ по Грибу
ЗМІ: на борту затриманого в Ізмаїлі танкера РФ - 15 членів екіпажу
Москалькова звернулася до Денісової з проханням з'ясувати обставини затримання танкера з РФ
Інформацію про затриманий російський танкер і членів екіпажу буде оприлюднено згодом, щоб не зашкодити слідству - СБУ
Россия угрожает Украине из-за задержанного СБУ танкера
Україна відпустила екіпаж затриманого СБУ танкера, судно залишається в Ізмаїлі - посольство РФ
Звільнення моряків: Полозов заявив, що українські ЗМІ неправильно процитували Денісову
СБУ затримала російський танкер, що блокував в Керченській протоці українські кораблі
Уряд готує нові санкції для підприємств у Криму