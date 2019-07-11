Позиція президента України Володимира Зеленського з приводу затримання російського танкера СБУ України підлягає роз’ясненню, “нічого хорошого для російсько-українських відносин подібні провокації не несуть”.

Таку думку висловив у четвер глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, передає УНН.

“Обставини підлягають уточненню. Позиція Зеленського — роз’яснення. Що зараз є справжня Україна? Коли вона продовжує брязкати зброєю або коли прагне до миру? Настає час істини”, — написав Косачев на своїй сторінці в Facebook.

Він припустив, що або СБУ України діє з санкції свого президента, “тоді Володимир Зеленський де-факто продовжує провокацію, вчинену його попередником Петром Порошенко в інтересах власної виборчої кампанії”. “І це дуже погано. І для України, і для відносин з Росією, і для всіх тих людей, які так чекали від Зеленського нової політики. Або СБУ України діє на власний розсуд і в обхід президента, намагаючись втягнути його в цю зашкарублу провокацію” , - зазначив сенатор.

Він додав, що це не менш погано, “тому що тоді Зеленський — всього лише інструмент в руках українських силовиків попереднього розливу”. “Це знову ж сумно і для України, і для відносин з Росією, і для всіх тих людей, які так і не дочекалися від Зеленського самостійності і відповідальності”, — вважає Косачев.

Нагадуємо, на затриманому СБУ російському танкері перебувають щонайменше 7 росіян.