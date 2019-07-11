Додаткову інформацію про затриманий Службою безпеки України російський танкер Neyma, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" ВМС України в Керченській протоці в листопаді 2018 року, буде оприлюднено пізніше, щоб не зашкодити інтересам слідства.

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, передає Інтерфакс-Україна.

"Шановні журналісти, розумію вашу цікавість подробицями щодо затримання російського танкера! Служба сьогодні дала ту інформацію, яка не шкодить слідству, - всі деталі, у тому числі й щодо членів екіпажу, розповімо згодом!", - написала Гітлянська на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Раніше в четвер з'явилася інформація про затримання російського танкера Neyma. Готується клопотання до суду про його арешт.

За даними спецслужби, 24 липня до порту Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, з за даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як уже відомий танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки. Слідство встановило, що російські власники після інциденту в Керченській протоці змінили назву танкера Neyma на Nika Spirit.