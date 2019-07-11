Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова домовилася зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою надати незалежного лікаря кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого в анексованому РФ Криму звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Про це під час прес-конференції сказала Денісова, передає кореспондент УНН.

“І ми домовилися таким чином, що рідні надають незалежного лікаря, який має російську ліцензію, такий у них порядок і цей незалежний лікар буде допущенний до Бекірова, вони зроблять такий висновок, щоб ми дійсно побачили ту картину і той стан, якому ми можемо повірити.... Тому наразі підбирається лікар і ми будемо сприяти, щоб так і відбулося”, — сказала Денісова.

За її словами, вона звернулася до Москалькової, щоб не возити Бекірова до Красноперекопського районного суду Криму, куди перенесли розгляд справи.

“Він просто не витримає чотири години в автозаку, це неможливо. І тому я чекаю її відповіді. Ми на постійному контакті, і вчора теж розмовляли”, — додала Денісова.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової, щоб вона невідкладно вжила заходів щодо забезпечення меддопомогою кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в анексованому РФ Криму у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Як повідомлялося раніше, суддя підконтрольного Росії Центрального районного суду Сімферополя Олександр Вороний направив кримінальну справу кримськотатарського активіста Едема Бекірова в Красноперекопський районний суд Криму.