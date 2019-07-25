РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині

19:03 25.07.2019   Турция

Перша частина поставки російської системи протиракетної оборони С-400 до Туреччини завершена.

Про це повідомило в четвер Міністерство національної оборони Туреччини, передає "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Міністерство повідомило, що 30 літаків з Росії доставили до столиці Анкари компоненти першої партії С-400.

За даними джерел у міністерстві, друга частина вантажу також буде доставлена в Анкару.

Джерела заявили, що переговори з США щодо ракетної системи Raytheon Patriot також тривають.

Нагадаємо, після тривалих безуспішних спроб придбати у США систему ППО Анкара прийняла рішення в 2017 році придбати російську систему С-400.

Туреччина почала приймати деталі С-400 на початку цього місяця, попри серйозні заперечення з боку Сполучених Штатів.

Вашингтон наполягає, що російська система несумісна з НАТО і становить загрозу для програми винищувачів F-35 під керівництвом США.

Минулого тижня Вашингтон відсторонив Туреччину від програми F-35. США можуть накласти санкції на Туреччину відповідно до Закону про протидію противниками Америки через санкції. Президент США Дональд Трамп проти накладення санкцій на Туреччину.



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