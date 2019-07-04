Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер прибув до Києва.

Про це Радіо Свобода повідомили у посольстві США в Києві.

Курт Волкер вже зустрівся з лідеркою партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко.

Крім того, про зустріч із представником США повідомив член команди президента Володимира Зеленського Айварас Абромавичус.

С Послами Волкером та Тейлором обмінялись думками стосовно перспектив реформування України та щодо співпраці в ОПК

Курт Волкер анонсував свій візит до України 22 липня.