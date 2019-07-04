Курт Волкер прибув до України – посольство
|16:18 25.07.2019
|Украина
Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер прибув до Києва.
Про це Радіо Свобода повідомили у посольстві США в Києві.
Курт Волкер вже зустрівся з лідеркою партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко.
Крім того, про зустріч із представником США повідомив член команди президента Володимира Зеленського Айварас Абромавичус.
С Послами Волкером та Тейлором обмінялись думками стосовно перспектив реформування України та щодо співпраці в ОПК
Курт Волкер анонсував свій візит до України 22 липня.
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