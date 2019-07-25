США запровадять нові санкції проти Росії
|20:57 25.07.2019
|Россия
Сполучені Штати розглядають питання про запровадження нових санкцій проти Росії через підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро, заявив у середу представник Білого дому в південноамериканській країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Адміністрація президента Дональда Трампа продовжує посилювати каральні заходи проти Венесуели з січня, коли Вашингтон - разом з 50 іншими країнами - визнав лідера опозиції Хуана Гуaйдо тимчасовим лідером країни, що перебуває в кризі.
Росія, Північна Корея та Куба продовжують підтримувати Мадуро.
"Тиск триватиме, завтра ми матимемо більше санкцій", - сказав Елліотт Абрамс, який курує питання Венесуели в Білому домі.
Він додав, що вважає, що тиск має "досить драматичний" вплив на режим Мадуро, хоча лідер досі утримує владу.
Абрамс не уточнив, що передбачатимуть санкції, про які оголосять у четвер.
Абрамс заявив, що Вашингтон також посилить тиск на Кубу за її дії у Венесуелі на підтримку Мадуро, це ж причина нових санкцій проти Росії.
"Щодо Росії, ми все ще думаємо про те, які санкції застосувати, індивідуальні чи секторальні", - сказав Абрамс.
"Вони не дають більше грошей Венесуелі. Вони беруть гроші", - сказав він.
"Тим не менш, вони допомагають збути її нафту певною мірою, і це те, про що ми думаємо".
Вашингтон, який наклав нафтове ембарго на Каракас, щоб підірвати режим Мадуро, неодноразово закликав Москву відкликати підтримку венесуельського лідера.
Росія відхилила цей запит, звинувативши США у бажанні здійснити державний переворот всупереч міжнародному праву.
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