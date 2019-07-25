Сполучені Штати розглядають питання про запровадження нових санкцій проти Росії через підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро, заявив у середу представник Білого дому в південноамериканській країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Адміністрація президента Дональда Трампа продовжує посилювати каральні заходи проти Венесуели з січня, коли Вашингтон - разом з 50 іншими країнами - визнав лідера опозиції Хуана Гуaйдо тимчасовим лідером країни, що перебуває в кризі.

Росія, Північна Корея та Куба продовжують підтримувати Мадуро.

"Тиск триватиме, завтра ми матимемо більше санкцій", - сказав Елліотт Абрамс, який курує питання Венесуели в Білому домі.

Він додав, що вважає, що тиск має "досить драматичний" вплив на режим Мадуро, хоча лідер досі утримує владу.

Абрамс не уточнив, що передбачатимуть санкції, про які оголосять у четвер.

Абрамс заявив, що Вашингтон також посилить тиск на Кубу за її дії у Венесуелі на підтримку Мадуро, це ж причина нових санкцій проти Росії.

"Щодо Росії, ми все ще думаємо про те, які санкції застосувати, індивідуальні чи секторальні", - сказав Абрамс.

"Вони не дають більше грошей Венесуелі. Вони беруть гроші", - сказав він.

"Тим не менш, вони допомагають збути її нафту певною мірою, і це те, про що ми думаємо".

Вашингтон, який наклав нафтове ембарго на Каракас, щоб підірвати режим Мадуро, неодноразово закликав Москву відкликати підтримку венесуельського лідера.

Росія відхилила цей запит, звинувативши США у бажанні здійснити державний переворот всупереч міжнародному праву.