У МЗС переконані, що вдасться дотиснути Кремль щодо звільнення українських морякі
|17:34 25.07.2019
|Крым
У Міністерстві закордонних справ України висловлюють переконання, що вдасться дотиснути Кремль у питанні звільнення захоплених у листопаді 2018 року 24 українських моряків.
Про це заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок повідомив у мікроблозі Twitter, передає УНІАН.
Зокрема, він привітав з днем народження українських моряків Романа Мокряка, якому сьогодні виповнюється 33 роки, та В'ячеслава Зінченка, якому виповнюється 21 рік. Заступник міністра зазначив, що героїзмом українських моряків "пишається вся Україна і весь цивілізований світ!".
Також він повідомив, що Офіс президента України, МЗС, всі інші державні органи та міжнародна спільнота продовжують боротьбу за їхнє повернення додому.
"Ми не зупинимось і врешті-решт дотиснемо Кремль!" - наголосив Божок.
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