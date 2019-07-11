У Міністерстві закордонних справ України висловлюють переконання, що вдасться дотиснути Кремль у питанні звільнення захоплених у листопаді 2018 року 24 українських моряків.

Про це заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок повідомив у мікроблозі Twitter, передає УНІАН.

Зокрема, він привітав з днем народження українських моряків Романа Мокряка, якому сьогодні виповнюється 33 роки, та В'ячеслава Зінченка, якому виповнюється 21 рік. Заступник міністра зазначив, що героїзмом українських моряків "пишається вся Україна і весь цивілізований світ!".

Також він повідомив, що Офіс президента України, МЗС, всі інші державні органи та міжнародна спільнота продовжують боротьбу за їхнє повернення додому.

"Ми не зупинимось і врешті-решт дотиснемо Кремль!" - наголосив Божок.



